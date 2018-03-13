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Школьникам разрешат сдавать экзамены на водительские праваСегодня в 15:31

Если согласятся депутаты Госдумы.

В школах вновь могут появиться уроки автодела. Соответствующий законопроект внес в Госдуму зампред комитета по транспорту и строительству Сергей Бидонько, сообщает "Парламентская газета".

По задумке законотворца, на занятиях школьников познакомят с правилами дорожного движения и научат управлять автомобилем. Подростки, прошедшие курс, смогут сдать экзамен на права, но сам документ получат только по достижении 18 лет, передает "Уралинформбюро".

Сейчас законы "Об образовании" и "О безопасности дорожного движения" никак не регламентируют обучение несовершеннолетних участников дорожного движения. При этом на российских дорогах за 9 месяцев 2017 года произошло более 6 000 ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов. В авариях погиб 161 ребенок, более 6 000 детей получили травмы различной степени тяжести.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
слесарка Сегодня в 16:30

Пусть лучше в школе хорошо преподают обычные предметы, т.е. математику, физику, русский и т.д. вместо этого автодела. Кому надо будет те получат права и в автошколе. А нефиг забивать учебные часы в школе на вскую фигню.

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