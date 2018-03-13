Если согласятся депутаты Госдумы.

В школах вновь могут появиться уроки автодела. Соответствующий законопроект внес в Госдуму зампред комитета по транспорту и строительству Сергей Бидонько, сообщает "Парламентская газета".

По задумке законотворца, на занятиях школьников познакомят с правилами дорожного движения и научат управлять автомобилем. Подростки, прошедшие курс, смогут сдать экзамен на права, но сам документ получат только по достижении 18 лет, передает "Уралинформбюро".

Сейчас законы "Об образовании" и "О безопасности дорожного движения" никак не регламентируют обучение несовершеннолетних участников дорожного движения. При этом на российских дорогах за 9 месяцев 2017 года произошло более 6 000 ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов. В авариях погиб 161 ребенок, более 6 000 детей получили травмы различной степени тяжести.