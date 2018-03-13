По многочисленным просьбам.

В первом полугодии 2018 года в Екатеринбурге запретят остановку на пяти участках улиц. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе мэрии.

После установки соответствующих знаков автомобилистам нельзя будет останавливаться на отрезке улицы Паровозников от Соликамской до Минометчиков, 74. Аналогичный запрет будет действовать от Теплоходного проезда до дома № 23 по Автомагистральной и на проезде вдоль дома №25 на улице Рощинской.

Знак "Остановка запрещена" появится также на Победы со стороны улицы Народного фронта и на Сибирском тракте - от Кольцовского парка до близлежащего логистического центра.

Как пояснили в мэрии, установка знаков связана с многочисленными обращениями горожан. Предполагается, что запрет участках улиц позволит значительно увеличить их пропускную способность.