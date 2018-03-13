Чтобы завлечь туристов в деревни и села.

К новому курортному сезону в Крыму появятся винные деревни. Инициатором их создания выступило ФГУП "ПАО Массандра". Задача проекта - привлечь туристов в небольшие поселки, где сосредоточены винные хозяйства, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

"Если говорить о "Массандре", винзаводы предприятия раскинулись от Судака до Симеиза и представьте себе, что у гостей Крыма появится возможность знакомиться с вином именно той местности, в которой они находятся. То есть познавать Крым на вкус", - пояснила генеральный директор Янина Павленко.

Первые винные деревни появятся к майским праздникам в рамках работы над новым туристическим маршрутом "Винная дорога Крыма". Работать они будут в режиме ярмарок. Кроме вина там можно будет приобрести сыры, колбасы, фрукты и овощи.

Все это, а также новые туры и квесты, как предполагается, позволит увеличить турпоток - только в прошлом году "Массандра" приняла порядка 80 000 человек.