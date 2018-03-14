В России появится новый дорожный знак13 марта в 18:16
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Ради безопасности на ЧМ-2018.
Минтранс РФ предложил ввести на территории страны новый дорожный знак. Проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Документ разработали для усиления мер безопасности на время мундиаля.
Предполагается, что новый дорожный знак будет запрещать проезд автобусов. Исключение сделают для общественного транспорта, автобусов, подключенных к системе ГЛОНАСС и сообщивших организаторам ЧМ заранее о планируемом движении в зоне действия знака. Специальное разрешение на проезд под знак может дать МВД.
Знак будет представлять собой красный круг с символически изображенным внутри автобусом, передает "Уралинформбюро".
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