×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В России появится новый дорожный знак13 марта в 18:16

  • Текст

Ради безопасности на ЧМ-2018.

Минтранс РФ предложил ввести на территории страны новый дорожный знак. Проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Документ разработали для усиления мер безопасности на время мундиаля.

Предполагается, что новый дорожный знак будет запрещать проезд автобусов. Исключение сделают для общественного транспорта, автобусов, подключенных к системе ГЛОНАСС и сообщивших организаторам ЧМ заранее о планируемом движении в зоне действия знака. Специальное разрешение на проезд под знак может дать МВД.

Знак будет представлять собой красный круг с символически изображенным внутри автобусом, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

С кремлёвской поддержкой?

Все поют, "Большой полет" молчит

Все поют, "Большой полет" молчит

Новиков петь не дает?

Размышления с предвыборным утюгом

Размышления с предвыборным утюгом

О явке и смысле выбора.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×