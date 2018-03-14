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Ученые нашли секрет стройности13 марта в 18:00

Можно обойтись без фитнеса.

Голландские ученые нашли ответ на вопрос, что же важнее для хорошей фигуры: занятия спортом или диета. Исследователи из Гронингенского университета поставили эксперимент на мышах, пишет издание Frontiers in Molecular Neuroscience.

Грызунов разделил на несколько групп. Одних кормили пищей с высоким содержанием жиров, других – с низким. Третьей группе – с нормальным питанием – дали доступ к беговому колесу.

Эксперимент показал, что виновниками ожирения являются особые клетки иммунной системы – микроглии. При потреблении малокалорийной и нежирной пищи активность этих клеток в мозге мышей заметно упала. Физические упражнения такого эффекта не дали, передает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Плиссеровская 13 марта в 18:07

Французская диета ЖНМ, помогает 100%, но не все выдерживают. Жрать Надо Меньше-расшифровка для непонятливых.

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