Можно обойтись без фитнеса.

Голландские ученые нашли ответ на вопрос, что же важнее для хорошей фигуры: занятия спортом или диета. Исследователи из Гронингенского университета поставили эксперимент на мышах, пишет издание Frontiers in Molecular Neuroscience.

Грызунов разделил на несколько групп. Одних кормили пищей с высоким содержанием жиров, других – с низким. Третьей группе – с нормальным питанием – дали доступ к беговому колесу.

Эксперимент показал, что виновниками ожирения являются особые клетки иммунной системы – микроглии. При потреблении малокалорийной и нежирной пищи активность этих клеток в мозге мышей заметно упала. Физические упражнения такого эффекта не дали, передает "Уралинформбюро".