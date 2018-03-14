На Урале пройдут похороны добровольцев "ЧВК Вагнера"13 марта в 19:55
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Погибших в Сирии.
В Асбест прибыли тела погибших 7 февраля в Сирии добровольцев так называемой "ЧВК Вагнера". Прощание с ними пройдут 14 и 19 марта.
Как стало известно "Уралинформбюро", Станислава Матвеева похоронят 14 марта. А 19 марта родные и близкие простятся с Игорем Косотуровым. Оба погибших были казаками асбестовской станицы Свято-Никольская. 12 марта в поселке Кедровое (Верхняя Пышма) также прошло прощание с добровольцем Русланом Гавриловым.
Несколько российских добровольцев "ЧВК Вагнера" попали под авиаудар коалиции США в Восточной Гуте. Как сообщил председатель "Лиги ветеранов военных действий" Андрей Трошев, в результате обстрелов в Сирии погибли 14 человек.
Добровольцы из частной военной компании находятся в Сирии, чтобы дать отпор террористам, которые угнетают не только местных жителей, но и угрожают людям по всему миру. Они борются за светлое будущее России и спокойствие российских граждан. Среди добровольцев находятся настоящие профессионалы своего дела, которые имеют высокую подготовку в обращении с оружием, в боевых искусствах, а также способны проводить контртеррористические операции, охрану важных грузов, сопровождение различных важных персон, а также разминирование объектов.
По мнению журналиста ВГТРК Андрея Медведева, частные военные компании существуют во всем мире. Однако российская "ЧВК Вагнера" - это невоспетые герои нашей страны. "Это настоящие герои борьбы с терроризмом и войны за русское будущее", - отметил он.
Как уже не раз отмечали многие военные эксперты, без поддержки "ЧВК Вагнера" были бы невозможны многие победы Сирийской армии над террористами. Именно благодаря россиянам САА, которая была порядком потрепана после затянувшейся семилетней войны, смогла пробраться в логово боевиков и освободить из-под их гнета мирных жителей.
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