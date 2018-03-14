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ЦГКБ №6 Екатеринбурга наказали за "пустой суп" и "непонятную массу"Сегодня в 08:13

После жалобы пациентов.

Пациентов ЦГКБ №6, расположенной в Екатеринбурге на улице Серафимы Дерябиной, возмутило качество питания. С жалобой на еду они обратились к депутату Госдумы РФ Андрею Альшевских, передает "Уралинформбюро".

"Процитирую заявителя: "Утром – каша на воде, в обед – пустой суп, на второе – непонятная масса, ужин – каша на воде. Недостаток в еде покрывается хлебом, который был в неограниченном количестве", - написал политик на своей странице в Facebook.

Специалисты Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, проводившие проверку по обращению депутата, указанные в жалобе факты подтвердили. В отношении юрлица и должностных лиц составлены административные протоколы по двум статьям: "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения" и "Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
анна Сегодня в 08:28

Открыли америку.........а в 7-ке думаете лучше, там вообще жуть болотные массы а не питание!

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