Вблизи Центрального стадиона.

Подготовка в играм чемпионата мира по футболу-2018 "закроет" большой участок улицы Татищева в Екатеринбурге. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе мэрии уральской столицы.

На участке от Мельникова до Репина в сторону центра 20 марта стартуют работы по возведению специальных технических средств, обеспечивающие безопасность горожан. Ограничения движения там будут действовать до 30 июля.



Участки УДС, где будет ограничено движение. Фото: Яндекс.Карты.

Кроме того, 1 апреля будет частично перекрыта улица Ключевская на участке от Токарей до Мельникова. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в этот день на поле "Екатеринбург Арены" состоится первый тестовый матч - между командами "Урал" и "Рубин". При этом доступ на парковку, расположенную на площади 1905 года, будет закрыт.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.