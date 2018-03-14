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Новозеландцы пересядут на беспилотные авиатаксиСегодня в 11:09

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Испытания идут полным ходом.

Жители новозеландского Южного острова последние полгода наблюдают в небе необычный летательный аппарат. Как оказалось, это не что иное, как беспилотное электротакси Cora, проект которого калифорнийский стартап Kitty Hawk разрабатывал 8 лет. До сих пор испытания воздушного судна держались в секрете, теперь же о них официально объявили премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и сооснователь Google и глава Alphabet Ларри Пейдж, финансирующий Cora, передает "Уралинформбюро".

Аэротакси, подобно вертолету, имеет вертикальную траекторию взлета-посадки. Оборудованный 12 винтами беспилотник работает от электродвигателя, а значит, является экологически чистым видом транспорта. Одного заряда аккумулятора Cora хватает на 100-километровый полет. При этом воздушное судно способно развивать скорость до 180 километров в час и подниматься на высоту до 900 метров.

В салоне тестируемого прототипа оборудованы два пассажирских места. Управление необычным такси ведется с земли.

Планируется, что к 2021 году в новой Зеландии будет создана коммерческая сеть летающих электротакси. Это позволит к 2050 году достичь поставленной правительством цели по отказу от углеродного топлива.

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