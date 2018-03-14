Варианты предлагали россияне.

Министерство обороны РФ обнародовало 50 вариантов наименований для трех образцов нового отечественного вооружения. Потенциальные имена отбирались из 245 названий, предложенных интернет-пользователями, передает "Уралинформбюро".

Придумать названия крылатой ракете неограниченной дальности, боевому лазерному комплексу и беспилотному подводному аппарату предложил во время своего выступления перед Федеральным собранием президент РФ Владимир Путин.

Воодушевленные пользователи засыпали Минобороны остроумными предложениями. В голосовании на лучшее название для лазерного комплекса сейчас лидирует "Офтальмолог" (22,97%). На втором месте – "Горыныч" (16,61%), на третьем – "Вий" (13,3%). Также россияне называли комплекс "Зайчиком", "Василиском", "Мухобойкой" и "Гиперболоидом".

В лидерах голосования на имя для крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой пока побеждает вариант от чеченского лидера Рамзана Кадырова "Пальмира" (37,72%). Следом идут "Император/Монарх" (28,8%) и "Нежданчик" (14,19%). Кроме того, ракета может стать "Ласточкой", "Дротиком", "Ватником", "Аленушкой", "Скунсом" и "Чебурашкой".

Среди самых популярных версий имени для подводного беспилотника – "Кракен" (31,83%), "Карась" (22,5%) и "Язь" (15,65%).