Возможной.

Российские аэропорты защитят от возможной атаки дронов. Меры против несанкционированных полетов беспилотников в запретных зонах готовит Росавиация, передает "Уралинформбюро".

Актуальность данной темы возросла после атаки дронов ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка - прим.ред.) на аэропорт в Сирии.

Планируется, что по периметру воздушных гаваней будет размещено специальное оборудование, позволяющее принудительно приземлять или менять траекторию полета БПЛА. Соответствующими функциями могут наделить специальные службы аэропортов, рассказал "Известиям " глава Росавиации Александр Нерадько.

Эксперты отмечают, что отечественная промышленность получила уникальную возможность разработать эффективный высокотехнологический анти-БПЛА комплекс. Но он должен быть простым в управлении и иметь привлекательную цену.

Сегодня для борьбы с дронами используются "вшитая" производителями в программное обеспечение блокировка полетов в запретных зонах, перехват (глушение управляющих импульсов) и спуфинг-ловушки, подменяющие сигнал GPS более мощным ложным для изменения траектории полета.

Самым эффективным считается физическое устранение БПЛА, например, с помощью сети или специальных липких "конфетти", облепляющих дрон.