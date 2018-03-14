Росавиация готовится противостоять атаке дроновСегодня в 13:34
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Возможной.
Российские аэропорты защитят от возможной атаки дронов. Меры против несанкционированных полетов беспилотников в запретных зонах готовит Росавиация, передает "Уралинформбюро".
Актуальность данной темы возросла после атаки дронов ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка - прим.ред.) на аэропорт в Сирии.
Планируется, что по периметру воздушных гаваней будет размещено специальное оборудование, позволяющее принудительно приземлять или менять траекторию полета БПЛА. Соответствующими функциями могут наделить специальные службы аэропортов, рассказал "Известиям " глава Росавиации Александр Нерадько.
Эксперты отмечают, что отечественная промышленность получила уникальную возможность разработать эффективный высокотехнологический анти-БПЛА комплекс. Но он должен быть простым в управлении и иметь привлекательную цену.
Сегодня для борьбы с дронами используются "вшитая" производителями в программное обеспечение блокировка полетов в запретных зонах, перехват (глушение управляющих импульсов) и спуфинг-ловушки, подменяющие сигнал GPS более мощным ложным для изменения траектории полета.
Самым эффективным считается физическое устранение БПЛА, например, с помощью сети или специальных липких "конфетти", облепляющих дрон.
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