×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Росавиация готовится противостоять атаке дроновСегодня в 13:34

  • Текст

Возможной.

Российские аэропорты защитят от возможной атаки дронов. Меры против несанкционированных полетов беспилотников в запретных зонах готовит Росавиация, передает "Уралинформбюро".

Актуальность данной темы возросла после атаки дронов ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка - прим.ред.) на аэропорт в Сирии.

Планируется, что по периметру воздушных гаваней будет размещено специальное оборудование, позволяющее принудительно приземлять или менять траекторию полета БПЛА. Соответствующими функциями могут наделить специальные службы аэропортов, рассказал "Известиям " глава Росавиации Александр Нерадько.

Эксперты отмечают, что отечественная промышленность получила уникальную возможность разработать эффективный высокотехнологический анти-БПЛА комплекс. Но он должен быть простым в управлении и иметь привлекательную цену.

Сегодня для борьбы с дронами используются "вшитая" производителями в программное обеспечение блокировка полетов в запретных зонах, перехват (глушение управляющих импульсов) и спуфинг-ловушки, подменяющие сигнал GPS более мощным ложным для изменения траектории полета.

Самым эффективным считается физическое устранение БПЛА, например, с помощью сети или специальных липких "конфетти", облепляющих дрон.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Каков "Ростех" - таковы и деревни

Каков "Ростех" - таковы и деревни

Недовольных "заколотили" в цехах УВЗ.

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

С кремлёвской поддержкой?

Все поют, "Большой полет" молчит

Все поют, "Большой полет" молчит

Новиков петь не дает?

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×