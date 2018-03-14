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Пролетевший над Екатеринбургом болид ищут в КлючевскеСегодня в 15:48

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Пока безуспешно.

Ученые Уральского федерального университета рассчитали траекторию полета болида, сверкнувшего в небе Екатеринбурга в ночь на 7 марта 2018 года.

Если бы космическое тело упало на землю, его осколки были бы найдены в окрестностях поселка Ключевск. Но "останков" космического гостя там не обнаружили, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе вуза.

"Мы опросили местных жителей, но достаточно информации получить не удалось. Кто-то видел вспышку, кто-то спал или смотрел телевизор. Осколки на местности также не удалось найти, поэтому, пока мы не можем утверждать, что пролетевший 6 марта болид стал метеоритом", - отметил доцент физико-технологического института УрФУ, научный сотрудник института физики металлов УрО РАН Николай Кругликов.

Тем не менее учены намерены продолжить поиски метеоритного вещества и сбор информации о болиде.

Яркая вспышка в небе в ночь на 7 марта испугала жителей сразу нескольких уральских городов. Ее видели в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Челябинске и Копейске.

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