×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Депутат гордумы Екатеринбурга просит не убивать "Екатерину"Сегодня в 15:17

  • Текст

А горожане готовят лазерное шоу.

Защитники недостроенной телебашни в столице Урала решили спасти ее от демонтажа публичной акцией. Каждый вечер башне будут признаваться в любви в формате лазерного шоу, информация об этом появилась в паблике "Интересный Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте".

По замыслу организаторов, телебашня каждую ночь будет "оживать" и светиться. Что на ней напишут лазерами, определят сами пользователи. Авторы идеи предлагают подписчикам ежедневно присылать им свои варианты — это может быть слово из 6-10 символов или короткая фраза с признанием "высотке" в любви, сообщает "Уралинформбюро".

"Давайте сделаем так, чтобы телебашня передавала сигнал на весь Екатеринбург", — призывают администраторы паблика.

Судя по ролику на странице депутата Екатеринбургской гордумы Олега Хабибуллина в Facebook, шоу уже стартовало. В кадре отчетливо видно, как на стволе башни в ночь на 14 марта сначала появляется изображение сердца, затем по нему ползет гигантская ящерица, а после возникает надпись: "Я живая".

Комментируя инициативу горожан, Хабибуллин предложил дать телебашне имя. "Ее имя - Екатерина. Обращаюсь к Куйвашеву и Козицыну: НЕ УБИВАЙТЕ ЕЕ!!! ПУСТЬ ОНА ЖИВЕТ!!!!!!!", — воззвал народный избранник (орфография и пунктуация автора — прим. ред.).

Снос конструкции методом "направленного обрушения", по планам УГМК, должен состояться после выборов президента РФ, запланированных на 18 марта 2018 года. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", подготовка к взрыву самого знаменитого недостроя Екатеринбурга идет полным ходом: на днях на ствол башни была надета специальная защитная сетка, предохраняющая от разлета осколков. Однако 14 марта "чулок смертника" внезапно сняли.

Ранее по теме:
Екатеринбургскую телебашню одели в "чулок смертника"

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Каков "Ростех" - таковы и деревни

Каков "Ростех" - таковы и деревни

Недовольных "заколотили" в цехах УВЗ.

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

С кремлёвской поддержкой?

Все поют, "Большой полет" молчит

Все поют, "Большой полет" молчит

Новиков петь не дает?

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×