А горожане готовят лазерное шоу.

Защитники недостроенной телебашни в столице Урала решили спасти ее от демонтажа публичной акцией. Каждый вечер башне будут признаваться в любви в формате лазерного шоу, информация об этом появилась в паблике "Интересный Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте".

По замыслу организаторов, телебашня каждую ночь будет "оживать" и светиться. Что на ней напишут лазерами, определят сами пользователи. Авторы идеи предлагают подписчикам ежедневно присылать им свои варианты — это может быть слово из 6-10 символов или короткая фраза с признанием "высотке" в любви, сообщает "Уралинформбюро".

"Давайте сделаем так, чтобы телебашня передавала сигнал на весь Екатеринбург", — призывают администраторы паблика.

Судя по ролику на странице депутата Екатеринбургской гордумы Олега Хабибуллина в Facebook, шоу уже стартовало. В кадре отчетливо видно, как на стволе башни в ночь на 14 марта сначала появляется изображение сердца, затем по нему ползет гигантская ящерица, а после возникает надпись: "Я живая".

Комментируя инициативу горожан, Хабибуллин предложил дать телебашне имя. "Ее имя - Екатерина. Обращаюсь к Куйвашеву и Козицыну: НЕ УБИВАЙТЕ ЕЕ!!! ПУСТЬ ОНА ЖИВЕТ!!!!!!!", — воззвал народный избранник (орфография и пунктуация автора — прим. ред.).

Снос конструкции методом "направленного обрушения", по планам УГМК, должен состояться после выборов президента РФ, запланированных на 18 марта 2018 года. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", подготовка к взрыву самого знаменитого недостроя Екатеринбурга идет полным ходом: на днях на ствол башни была надета специальная защитная сетка, предохраняющая от разлета осколков. Однако 14 марта "чулок смертника" внезапно сняли.

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