ООН назвала самую счастливую странуСегодня в 15:56
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Вновь не Россия.
Самой счастливой страной мира исследователи назвали Финляндию. ТОП-10 стран опубликовал в официальных аккаунтах в соцсетях Институт изучения счастья. Исследование проводиться ежегодно под эгидой ООН.
Финляндия выбилась в лидеры, потеснив Норвегию, ранее занимавшую первую строчку. Также в десятке самых счастливых стран мира: Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия., передает "Уралинформбюро".
Исследователи изучили 156 стран. Среди прочего они анализировали среднюю продолжительность жизни, уровень социальной поддержки и коррупции. Кроме того, они рассмотрели уровень счастья иммигрантов, проживающих на территории 117 стран. Примечательно, что во всех странах-лидерах общего списка счастливы и приезжие.
Генеральный директор Института счастья Мейк Викинг в интервью Washington Post отметил, что страны северной Европы успешно совмещают личную свободу, социальное обеспечение и высокие налоги. "Богатство страны преобразуют в благосостояние", – считает эксперт.
В прошлом году Россия в этом списке занимала 49 место. О текущей позиции станет известно, когда Институт счастья опубликует полный перечень стран.
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