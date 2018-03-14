Язык Поднебесной готов пополнить ЕГЭ.

Рособрнадзор готов включить китайский язык в перечень ЕГЭ уже в 2019 году. Он станет пятым иностранным, после английского, немецкого, французского и испанского, внесенным в систему единого госэкзамена, сообщает "Уралинформбюро".

За последние три года специалисты ведомства разработали технологию сдачи письменной и устной частей экзаменационного испытания, подготовили необходимые материалы и подобрали специалистов, рассказал глава Рособрандзора Сергей Кравцов на коллегии Министерства образования и науки РФ.

Китайский язык изучают в 120 школах России. В 2018 году никаких изменений в системе ЕГЭ не ожидается.