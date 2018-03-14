Законопроект подготовлен и внесен.

В Свердловской области ветеранов боевых действий могут освободить от транспортного налога на автомобили мощностью от 100 до 150 лошадиных сил,а также на мотороллеры и мотоциклы. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение регионального парламента депутат Евгений Зяблицев.

"Надеюсь, депутатское большинство мою инициативу поддержит, и мы окажем помощь настоящим защитникам нашего Отечества", – пояснил "Уралинформбюро" народный избранник.

Евгений Зяблицев регулярно сотрудничает с организациями ветеранов боевых действий и отстаивает их интересы на законодательном уровне. На днях депутат получил медаль "Защитнику Отечества" от руководителя областной общественной организации "Ветераны войны в Чечне" Романа Барабанова.