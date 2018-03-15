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Маршрут Екатеринбург - Челябинск стал самым популярным на выходных14 марта в 19:20

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Для поездок на автомобилях.

Маршрут Екатеринбург-Челябинск (и обратно) стал самым популярным в России у любителей поездок с попутчиками. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе сервиса BlaBlaCar. Специалисты компании подсчитали, какие направления пользовались максимальным спросом у пользователей приложения в минувшие "длинные" февральские и мартовские выходные. В эти дни столицы Южного и Среднего Урала "связало более 150 предложений от автовладельцев, готовых подвезти попутчиков.

На втором месте в ТОПе поездки по маршруту Самара – Тольятти, на третьем – Казань – Набережные Челны. Челябинск еще дважды отметился в десятке самых популярных направлений. На седьмом и десятом местам соответственно оказались поездки в Миасс и Магнитогорск.

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