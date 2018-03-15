Желтыми и синими.

Росстандарт утвердил новый ГОСТ дорожной разметки. Согласно ему, запрещенные для обгона зоны будут обозначены желтой краской, а полосы движения на перекрестках – синей. По мнению авторов нового стандарта, яркая разметка не позволит водителям пропустить зону разворота и запрещенный выезд на перекресток, пишет "Коммерсантъ".

Другие виды разметки, обозначающие полосы движения (одинарная, двойная сплошная, прерывистая и их комбинации), могут быть нанесены на асфальт как белым, так и желтым цветом.

Новым стандартом также предусмотрено нанесение специальных обозначений на проезжую часть. Среди них - знак, обозначающий станцию зарядки электромобилей и разметка типа "вафельница" (зона, в которую запрещено въезжать во время затора на перекрестке).

Новый ГОСТ, разработанный по заказу Росавтодора, вступит в силу 1 июня 2018 года, передает "Уралинформбюро".