Весна в екатеринбургский Академический придет вместе с выборамиСегодня в 11:35
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Главы государства.
18 марта, в день выборов президента России, жителей нового екатеринбургского района ждет праздничная программа "Весна в Академическом". Различные мероприятия весь день - с 10.00 до 18.30 - будут проходить сразу на трех площадках, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "РСГ-Академическое".
На межшкольном стадионе развернется спортивный семейный праздник. Также гостей ждут веселые командные эстафеты, а спортивные фанаты смогут помериться силами в конкурсе групп поддержки "Лучшая команда болельщиков".
В полдень на аллее "Вера, Надежда, Любовь" начнется концертная программа. Маленьким зрителям покажут кукольный театр и вовлекут их в интерактивную программу. Затем выступит коллектив из Театры Эстрады.
В 15.40 стартует "караоке-баттл", к участию в котором приглашаются команды из трех человек.
На стадионе школы №23 пройдут семейная спартакиада и семейные футбольные матчи. Кроме того, все желающие смогут стать участниками мегафлешмоба.
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