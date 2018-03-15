Главы государства.

18 марта, в день выборов президента России, жителей нового екатеринбургского района ждет праздничная программа "Весна в Академическом". Различные мероприятия весь день - с 10.00 до 18.30 - будут проходить сразу на трех площадках, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "РСГ-Академическое".

На межшкольном стадионе развернется спортивный семейный праздник. Также гостей ждут веселые командные эстафеты, а спортивные фанаты смогут помериться силами в конкурсе групп поддержки "Лучшая команда болельщиков".

В полдень на аллее "Вера, Надежда, Любовь" начнется концертная программа. Маленьким зрителям покажут кукольный театр и вовлекут их в интерактивную программу. Затем выступит коллектив из Театры Эстрады.

В 15.40 стартует "караоке-баттл", к участию в котором приглашаются команды из трех человек.

На стадионе школы №23 пройдут семейная спартакиада и семейные футбольные матчи. Кроме того, все желающие смогут стать участниками мегафлешмоба.