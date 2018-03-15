Турпоток вырос на четверть.

Поток туристов из Соединенных Штатов Америки в Россию вырос на 25%. Данные погранслужбы ФСБ за девять месяцев 2017 года привел в интервью "Известиям" глава Ростуризма Олег Сафонов.

По его мнению, интерес к нашей стране у американцев растет на фоне антироссийской пропаганды - люди хотят лично увидеть все то, что, по рассказам, происходит в РФ.

Таким образом, подытоживает Сафонов, западная пропагандистская кампания, направленная на дискредитацию Российской Федерации, как ни удивительно, работает на увеличение въездных потоков в нашу страну.

При этом навязанные стереотипы и заниженный порог ожиданий дают "WOW-эффект" при встрече с реальной Россией, передает "Уралинформбюро". Зарубежных гостей удивляют дружелюбные люди вокруг, вкусная еда, красивые улицы, интересные туробъекты, а также доступные цены. "Они видят современную, мирную и развитую страну", - пояснил глава Ростуризма.

Поток туристов из США в Россию будет только расти, уверен Сафонов. Этому будет способствовать расширение сети национальных туристских офисов (НТО) Visit Russia за рубежом. Только в 2018 году планируется открыть 46 НТО в 23 государствах. В Штатах они появятся в Вашингтоне, Хьюстоне, Сан-Франциско, Сиэтле и Нью-Йорке.