×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Санкции подогрели интерес американцев к РоссииСегодня в 12:46

  • Текст

Турпоток вырос на четверть.

Поток туристов из Соединенных Штатов Америки в Россию вырос на 25%. Данные погранслужбы ФСБ за девять месяцев 2017 года привел в интервью "Известиям" глава Ростуризма Олег Сафонов.

По его мнению, интерес к нашей стране у американцев растет на фоне антироссийской пропаганды - люди хотят лично увидеть все то, что, по рассказам, происходит в РФ.

Таким образом, подытоживает Сафонов, западная пропагандистская кампания, направленная на дискредитацию Российской Федерации, как ни удивительно, работает на увеличение въездных потоков в нашу страну.

При этом навязанные стереотипы и заниженный порог ожиданий дают "WOW-эффект" при встрече с реальной Россией, передает "Уралинформбюро". Зарубежных гостей удивляют дружелюбные люди вокруг, вкусная еда, красивые улицы, интересные туробъекты, а также доступные цены. "Они видят современную, мирную и развитую страну", - пояснил глава Ростуризма.

Поток туристов из США в Россию будет только расти, уверен Сафонов. Этому будет способствовать расширение сети национальных туристских офисов (НТО) Visit Russia за рубежом. Только в 2018 году планируется открыть 46 НТО в 23 государствах. В Штатах они появятся в Вашингтоне, Хьюстоне, Сан-Франциско, Сиэтле и Нью-Йорке.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Российская "оборонка" с кастрюлей в руке

Российская "оборонка" с кастрюлей в руке

И танком в душе.

Каков "Ростех" - таковы и деревни

Каков "Ростех" - таковы и деревни

Недовольных "заколотили" в цехах УВЗ.

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

Альтернативный бокс Егора Мехонцева

С кремлёвской поддержкой?

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×