Любителю экзотики грозит штраф.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово сотрудники таможни задержали пассажира, прилетевшего из Турции. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, в багаже путешественника был найден предмет, похожий на оружие ниндзя - сюрикен (металлическая пластина с выступающими остриями - прим. ред.).

Пассажир пояснил, что не ознакомился перед полетом с авиационными правилами, а товар приобрел в Турции в качестве сувенира.

В отношении путешественника составлено два административных протокола. Предмет отдан на экспертизу. "Если она установит, что объект является холодным оружием, гражданину грозит штраф", - отметили в Кольцовской таможне.

Стоит добавить, что при перевозке некоторых видов оружия (охотничьи ножи, кастеты, сюрикены) через таможенную границу Евразийского экономического союза пассажиры должны заполнять специальную декларацию.