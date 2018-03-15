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Николай Коляда номинирован на польскую "Золотую маску"Сегодня в 13:29

За "Двенадцать стульев".

Постановка "Двенадцать стульев" российского режиссера и драматурга Николая Коляды номинирована на "Золотую маску" в Польше. Информация об этом опубликована на информационном портале Силезского воеводства.

Спектакль идет на сцене Силезского театра им. Станислава Выспянского (Катовица). В нем Коляда выступил не только в качестве режиссера, но и как соавтор костюмов и декораций. Премьера "Двенадцати стульев" в Екатеринбурге состоялась в апреле 2017 года. Сравнить атмосферу польской постановки с отечественной версией, можно, посмотрев презентацию Силезского театра.


Видео: Спектакль "Двенадцать стульев", реж. Николай Коляда, Силезский театр им. Станислава Выспянского (Катовица)/youtibe.com

Польское театральное сообщество отмечает работы известного екатеринбуржца не впервые. Ранее Коляда получал призы как лучший режиссер за спектакли "Маскарад" и "Женитьба". Победителей премии в этом году объявят 26 марта.

Номинаций на отечественную "Золотую маску" у "солнца уральской драматургии" две: "Трамвай желание" (2010) и "Фронтовичка" (2011).

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1 комментариев из 1 | смотреть все
а чём сила, брат? Сегодня в 17:14

полякам, видать, сильно нравятся сильно дурные русские

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