За "Двенадцать стульев".

Постановка "Двенадцать стульев" российского режиссера и драматурга Николая Коляды номинирована на "Золотую маску" в Польше. Информация об этом опубликована на информационном портале Силезского воеводства.

Спектакль идет на сцене Силезского театра им. Станислава Выспянского (Катовица). В нем Коляда выступил не только в качестве режиссера, но и как соавтор костюмов и декораций. Премьера "Двенадцати стульев" в Екатеринбурге состоялась в апреле 2017 года. Сравнить атмосферу польской постановки с отечественной версией, можно, посмотрев презентацию Силезского театра.



Видео: Спектакль "Двенадцать стульев", реж. Николай Коляда, Силезский театр им. Станислава Выспянского (Катовица)/youtibe.com

Польское театральное сообщество отмечает работы известного екатеринбуржца не впервые. Ранее Коляда получал призы как лучший режиссер за спектакли "Маскарад" и "Женитьба". Победителей премии в этом году объявят 26 марта.

Номинаций на отечественную "Золотую маску" у "солнца уральской драматургии" две: "Трамвай желание" (2010) и "Фронтовичка" (2011).