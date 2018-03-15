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Паводок доберется до Среднего Урала в первой декаде апреляСегодня в 15:46

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Службы наготове.

Свердловская область готовится к паводку. По данным Уральского УГМС, начало половодья придется на первую декаду апреля с пиком в 11-18 числах месяца.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики региона, на семи паводкоопасных направлениях (Карпинск, Красноуфимск, Слободо-Туринский и Байкаловский районы, Махнево, Талица и Туринский городской округ) уже ведутся подготовительные работы для безаварийного пропуска талых вод. Также создается запас продовольствия и медикаментов на случай подтопления.

На данный момент, по сведениям уральских синоптиков, расчетные характеристики увлажненности почвогрунтов не отличаются от средних многолетних показателей, а запасы воды в снежных покровах не превышают норму.

Стоит отметить, что контроль за уровнем воды в населенных пунктах осуществляется ежедневно, и с 1 апреля эти данные будут дополнительно передаваться в единую диспетчерскую службу.

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