Сносить пока нельзя.

Заброшенное здание кинотеатра "Темп" на Уралмаше могут признать памятником истории. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила градозащитник Марина Сахарова.

Соответствующую заявку в областное управление госохраны объектов культурного наследия подали на днях активисты Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ). Заявители отмечают, что "Темп", построенный в 30-х годах прошлого века в стилистике "сталинской неоклассики", был первым звуковым кинотеатром в Свердловске и является важным элементом архитектурного ансамбля соцгорода "Уралмаш", передает "Уралинформбюро".

В 1990-х здание было передано на баланс муниципалитета, а затем – в безвозмездное пользование Союзу офицеров Уральского региона. Впоследствии внутри располагались тренажерный зал и складские помещения.

В 2011 году в здании кинотеатра случился пожар. В результате серьезно пострадали зрительный зал, часть холла, кровля и внутренние перекрытия. После этого "Темп" передали на баланс кинотеатра "Салют".

Летом 2017 года стало известно, что здание и земля под ним проданы ЗАО "ЖК "Есенин" под строительство жилого комплекса. Сам "Темп" при этом был определен к сносу. Теперь, если его признают объектом культурного наследия, собственник будет обязан не только сохранить, но и восстановить постройку в первоначальном виде.

По закону, пока ответ на заявку общественников в отношении "Темпа" не будет получен, любые строительные или демонтажные работы на объекте должны быть прекращены. Еще одно теоретическое препятствие сносу - тот факт, что пустующие корпуса здания находятся в защитной зоне другого памятника: банного комплекса на улице XXII партсъезда.