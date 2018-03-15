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Под Верхней Пышмой складировали опасный куриный пометСегодня в 16:31

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Ищут владельцев.

Близ поселков Красный и Соколовка (Верхнепышминский ГО) незаконно размещался свежий куриный помет, относящийся к III классу опасных отходов. Об этом сообщило министерство природы и экологии Свердловской области, передает "Уралинформбюро".

С просьбой проверить территорию округа в ведомство обратился депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских.

"Примерно с осени фермеры Зайцевы из поселка Красное складируют на своих полях куриные фекалии. Грузовики с птицефабрики "Среднеуральская" доставляют "ценный" груз чуть ли не ежедневно. Вонь в округе стоит неимоверная. Впору объявлять экологическую катастрофу. Я не преувеличиваю. Во-первых, помет в чистом виде токсичен. Во-вторых, хранить его можно только на оборудованных площадках, чтобы не допустить химического загрязнения почвы.", - написал народный избранник на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора - прим. ред.).

По данным минприроды, несанкционированное размещение помета пытались скрыть - территорию засыпали смесью торфа и опила.

Кто складировал опасные отходы на полях, пока официально не установлено. Сам участок принадлежит Александру Зайцеву и предназначен для ведения крестьянского хозяйства.

"Материалы обследования для принятия комплекса мер направлены в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области", - заявили депутату в министерстве.

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