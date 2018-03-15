На самом раннем и самом позднем рейсах.

С 14 по 31 марта у пассажиров "Уральских авиалиний" есть возможность выгодно улететь из Москвы в Екатеринбург. Билеты на рейсы У6-273 с вылетом в 8.25 и У6-271 с вылетом в 23.45 предлагаются по цене от 2000 рублей в одну сторону. Перелет можно осуществить до конца марта, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.

Воспользовавшись "Московским абонементом" можно составить удобное расписание на 2, 4 или 8 поездок с фиксированной ценой и открытой датой. Еще одно преимущество абонемента - возможность комбинировать аэропорты вылета: Домодедово или Шереметьево.

Продажа билетов открыта на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262, а также в авиакассах.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За 2017 год ее услугами воспользовались 8 000 474 человека. География полетов "Уральских авиалиний" насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот состоит из 43 самолетов европейского концерна Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).