И ждут предложений по выкупу квартир.

Жильцы барака на улице Даниловской выиграли второй по счету суд у мэрии Екатеринбурга. Судебные документы "Уралинформбюро" на днях предоставила участница процесса Ольга Котельникова.

По словам собеседницы агентства, в феврале администрация подала в Свердловский облсуд апелляционную жалобу на решение Орджоникидзевского суда от 11 октября 2017 года, который не позволил чиновникам принудительно выселить семьи Котельниковых и Ножкиных из аварийного здания на Даниловской в новостройку.



Дом №22 на Даниловской признан аварийным и определен к сносу. Фото: Ольга Котельникова.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", предложенная им квартира-студия на улице Цветоносной (микрорайон Мичуринский) оказалась непригодной для проживания двух семей. Кроме того, она расположена слишком далеко – жить в Мичуринском, а учиться и работать на Эльмаше было бы проблематично. Котельниковы и Ножкины отказались от переезда.

Осенью 2017 года администрация попыталась выселить "бунтарей" через суд, который после короткого разбирательства встал на сторону ответчиков, мотивируя это тем, что истец многократно нарушил ст. 32 Жилищного Кодекса РФ. В частности, жильцам предоставили только один вариант переселения, а не три. Дом, в который предполагали перевезти людей, расположен не в пределах района их проживания. А после того, как семьи отказались съезжать с насиженного места, представители муниципалитета не предложили им в качестве альтернативы денежную компенсацию, как требует закон.

Руководство комитета мэрии по жилполитике в официальном ответе "Уралинформбюро" уверило, что "Котельниковой и Ножкиной неоднократно направлялись уведомления о возможности обратиться в администрацию Орджоникидзевского района (…) для решения вопроса о временном проживании в жилых помещениях маневренного фонда. Данным правом граждане до настоящего времени также не воспользовались".

Однако Ольга Котельникова в беседе с корреспондентом агентства опровергла это утверждение."Обман про уведомления, нам ничего не приходило!" - заявила она.

Историю противостояния обитателей дома и чиновников подробно освещалась в материале "Наш барак в ожидании Ройзмана". После публикации с Ольгой Котельниковой и Натальей Ножкиной встретились мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и глава комитета по жилполитике Дарья Маннапова. Они пообещали "барачным жителям", что направят на Даниловскую оценщиков, а потом выплатят людям компенсацию за сносимое жилье.



Жителям барака на Даниловской пришлось зимовать в "теплом" соседстве с бомжами, облюбовавшими первый этаж здания. Фото: Ольга Котельникова.

Стоит заметить, что зимовали Котельниковы и Ножкины в аварийном здании: в доме сняты батареи, выбиты окна, первый этаж облюбовали бомжи. Кроме того, в декабре и январе дом на Даниловской дважды едва не сгорел.

Оценщики за это время так и не появились. По предположению Колесниковой, заминка случилась из-за того, что параллельно юристы мэрии готовили апелляционную жалобу в облсуд. Процесс и в самом деле состоялся, однако служители Фемиды не удовлетворила иск.



Областной суд оставил в силе вердикт первой инстанции. Фото: Ольга Котельникова.

В своем решении суд исходил из того, что истец (мэрия) так и не получил от Ольги Котельниковой согласие на вселение в квартиру-студию на улице Цветоносной. Ответчикам не предоставили альтернативы для отселения. Администрация также не смогла представить доказательств того, что Котельниковой и Ножкиной предлагали вариант с выкупом жилплощади.

"Теперь ждем предложение по выкупной стоимости. Тем более Ройзман обещал держать руку на пульсе по нашему делу", — сообщила Котельникова в беседе с корреспондентом агентства.

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