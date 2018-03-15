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Свердловское предприятие задолжало сотрудникам 175 миллионовСегодня в 17:24

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Руководству - штраф 10 тысяч.

В Свердловской области прокуратура добилась выплаты задолженности по зарплате сотрудникам "Уралэнергомонтаж". Производственное объединение задолжало рабочим более 175 миллионов рублей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

На предприятии трудятся свыше 1 700 работников, из них порядка 200 – в Березовском городском округе.

Задолженность образовалась с января по март 2018 года. Зарплату задерживали по 7 монтажным управлениям в Свердловской области, Пермском крае и Республике Башкортостан. Прокуратура внесла представления с требованием устранить нарушение федерального законодательства. По итогам его рассмотрения бывший и действующий руководителя "Уралэнергомонтаж" привлечены к дисциплинарной ответственности. В феврале 2018 года по постановлениям прокуратуры к административной ответственности привлечены еще четыре должностных лица производственного объединения. Им назначен штраф в размере 10 000 рублей.

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