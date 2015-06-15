Из Иркутска.

С 23 мая 2018 года лайнеры "Уральских авиалиний" начнут дважды в неделю летать из Иркутска в Харбин. Новый прямой рейс У6-789 будет выполняться по средам и воскресеньям, время в пути 2 часа 40 минут, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании.

Стоимость перелета в одну сторону составит от 13 000 рублей, туда-обратно - от 26 000 руб, включая все сборы (возможны изменения в зависимости от курса валют). Билеты можно приобрести на официальном сайте uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.

Харбин одновременно называют "Восточным Парижем" и "Восточной Москвой". Его особый стиль возник в результате слияния Европы и Азии. Почти в каждом здании смешаны классический китайский стиль и китайское барокко. В Харбине можно увидеть самый большой на востоке православный собор – Софийский; самый масштабный и высокоуровневый архитектурный ансамбль храма Конфуция; а Центральная улица города – это самая длинная пешеходная улица в Азии, где преобладает европейская архитектура.

Харбин летом утопает в зелени - в городе 18 лесопарков и 20 заповедников, носящих звание естественного кислородного бара.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" - одна из ведущих в России по объему пассажирских перевозок. За 2017 год она перевезла 8 000 474 человека более чем по 200 направлениям. Парк воздушных судов компании состоит из 43 Airbus (23 А320, 13 А321 и 7 А319).