Зеркальный туалет и график работы: на Среднем Урале оценят учреждения культурыСегодня в 18:15
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По всем параметрам.
Оценивать работу культурных учреждений Среднего Урала будут независимые эксперты. Соответствующие поправки в региональный закон "О культурной деятельности" одобрили депутаты ЗакСо на заседании комитета по социальной политике 15 марта 2018 года, передает "Уралинформбюро".
Предполагается, что некий общественный совет, утвержденный региональным минкультом, будет давать независимую оценку качеству услуг, оказываемых организациями культуры. Уже на стадии обсуждения законопроект вызвал жаркую полемику.
"У кого-то появилось опасение, не цензура ли это? Нет, речь не идет о художественной ценности произведений или объектов культуры. Мы говорим о конкретных понятиях – доступности учреждения, комфортности пребывания в нем, удобстве рабочего графика", - пояснила региональный министр культуры Светлана Учайкина.
По ее словам, независимую оценку можно расценивать как обратную связь от посетителей. Как результат - это позволит создать определенный рейтинг объектов культуры и.повысить качество оказываемых услуг.
"Несколько примеров из жизни. В одном из свердловских муниципалитетов музей работает в здании администрации. График работы – с 9 до 18 часов в рабочие дни, суббота и воскресенье – выходные. Как быть работающим родителям, которые хотят сводить туда детей и познакомить с историей родного края? Другой пример, в одном из театров – зеркальный туалет. Гостья театра рассказала мне, что ей очень понравились актеры и спектакль, однако в уборной ей было некомфортно", - рассказала глава минкульта.
Чем грозит попадание в "хвост" рейтинга и будут ли штрафные санкции, в законопроекте не прописано. Утверждаться поправки будут на одном из ближайших заседаний Заксобрания.
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