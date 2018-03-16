До 99 рублей.

Сервис "Яндекс.Музыка" снизил стоимость месячной подписки до 99 рублей.

За эту сумму меломаны могут как и прежде слушать музыку в высоком качестве и пользоваться привычными функциями сервиса. Единственное ограничение - число скачиваемых треков. В памяти телефона можно будет сохранить всего 99 композиций.

В стандартной подписке, которая стоит 169 рублей, таких ограничений нет, передает "Уралинформбюро".