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В "Яндексе" подешевела "Музыка"Сегодня в 08:50

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До 99 рублей.

Сервис "Яндекс.Музыка" снизил стоимость месячной подписки до 99 рублей.

За эту сумму меломаны могут как и прежде слушать музыку в высоком качестве и пользоваться привычными функциями сервиса. Единственное ограничение - число скачиваемых треков. В памяти телефона можно будет сохранить всего 99 композиций.

В стандартной подписке, которая стоит 169 рублей, таких ограничений нет, передает "Уралинформбюро".

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