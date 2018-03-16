Для общения с гражданами.

21 марта в Екатеринбург приедет заместитель председателя Следственного комитета России. Генерал-лейтенант юстиции Илья Лазутов проведет в помещении свердловского следственного управления на Щорса, 18 личный прием граждан.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, прием начнется в 10.00. Попасть на него можно будет только по предварительной записи.

В рабочие дни для этого следует звонить по номеру 8 (343) 297-71-72 (с 9.00 до 18.00). В выходные и нерабочее время - по номеру 8 (343) 297-71-61.