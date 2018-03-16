Успевайте насладиться теплом.

Наступившая пятница в Свердловской области будет самым теплым и ветреным днем уикенда. Как сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС, 16 марта столбики термометров поднимутся до плюс 6 градусов. Однако местами пройдет мокрый снег, а порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду.

17 марта будет немного прохладнее - до 3 градусов выше нуля. 18 марта, в день выборов президента РФ, похолодает до минус 10, осадки сохранятся, возможны метели.

Видимо, даже небесная канцелярия готова сделать все возможное, чтобы явка на выборах главы государства была максимальной. Вместо грязной мешанины под ногами к урнам для голосования можно будет дойти по свежевыпавшему снегу.

Ночи будут по-прежнему морозными: местами столбики термометров опустятся до 21 градуса ниже нуля. Из-за большого перепада температур на дорогах образуется гололедица. Во время снегопадов возможно налипание снега на провода и ветки деревьев, предостерегают синоптики.

Екатеринбуржцев пятница порадует плюс 6 днем, но раздеваться еще рано - порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду. В субботу воздух прогреется лишь до 1-3 градусов выше нуля и пройдет мокрый снег. "Выборное" воскресенье станет морозным - минус 5-7 градусов - и снежным.