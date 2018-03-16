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Жертвенная красотаСегодня в 09:35

  • Текст

Весенний тест от "Уралинформбюро".

Тушь для ресниц 16 марта отмечает 101 день рождения. В 1917 году компания Maybelline выпустила первую. Удобная форма и безопасный состав стали прорывом на рынке. Но так было не всегда. На что женщины шли ради красоты – узнайте в тесте "Уралинформбюро".

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО

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