Весенний тест от "Уралинформбюро".

Тушь для ресниц 16 марта отмечает 101 день рождения. В 1917 году компания Maybelline выпустила первую. Удобная форма и безопасный состав стали прорывом на рынке. Но так было не всегда. На что женщины шли ради красоты – узнайте в тесте "Уралинформбюро".

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО