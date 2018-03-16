В районе ЦПКиО.

Автомобилистам уральской столицы временно запретили парковаться на трех участках в Октябрьском районе. 16 марта водители не смогут оставить машину у обочины и в специальных карманах на Мичурина (от Декабристов до Тверитина). 17 марта – на Тверитина (от Восточной до Луначарского), 18 марта – возле дома №40 на Машинной.

Как пояснили "Уралинформбюро" в администрации Октябрьского района, это позволит дорожным службам оперативно убрать снег с обочин и вывезти его на полигоны.

"В настоящее время главной проблемой остается транспорт, с нарушениями оставленный вдоль дорог и в парковочных "карманах", предназначенных только для временной, а не ночной стоянки", - отметили чиновники.