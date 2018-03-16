ТОП-5 главных видео уходящей неделиСегодня в 17:02
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По версии "Уралинформбюро".
1. Майский подарок
14 марта президент РФ Владимир Путин побывал на мосту через Керченский пролив. Он отметил, что России удалось сделать то, что планировалось еще больше века назад.
"Несколько раз собирались строить мост, сначала помешала Первая мировая война, потом в 30-х годах тоже собирались строить - ничего не получилось, а у вас получилось", - отметил глава государства, обращаясь к строителям.
Автомобильное движение по переправе длиной 19 километров намерены запустить уже в мае - со значительным опережением графика. Ранее это планировалось сделать лишь в декабре текущего года.
По мнению Путина, работы осталось совсем немного: "дооборудовать автомобильную дорогу, положить асфальтобетон, разметку сделать".
2. Robodance
Четвероногий робот ANYmal "научился" танцевать под разную музыку. До прим Большого ему, конечно, далеко, но постучать ножкой в такт или "подвигать телом" машина уже в состоянии.
Секрет кроется в датчиках и микрофонах, благодаря которым робот может реагировать на звук. "Мозг" анализирует информацию и заставляет конечности двигаться под музыку.
3. Морж в помощь
Необычные "помощники" время от времени появляются у вахтовиков в ямальской Сабетте. На это раз в гости заплыл морж - он вынырнул из лунки, сделанной во льду для съемки дна и измерения илового осадка. Исполин с любопытством оглядел людей и после нескольких попыток выбраться "на сушу" вновь ушел в глубину.
4. 72 актрисы и одна жизнь
Социальная реклама от кондитерской компании Gliko заставляет задуматься о скоротечности человеческой жизни.
В кадре 72 японские актрисы в возрасте от нескольких месяцев до 72 лет каждую секунду сменяют друг друга. Количество задействованных выбрано не случайно: 72 года - средняя продолжительность жизни женщины в Стране восходящего солнца, а каждая секунда клипа равняется одному году жизни.
5. Печалька
Затянувшаяся зима уже всем набила оскомину - хочется солнышка и тепла, а никак не сугробов. Вот и манул из московского зоопарка придерживается того же мнения. Дикий кот явно опечален опозданием весны.
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