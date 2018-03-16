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"Соколы Жириновского" пошли войной на ЕГЭСегодня в 12:17

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"Результаты сомнительны".

Депутаты Либерально-демократической партии России выступили за отмену единого госэкзамена. Соответствующий законопроект представители фракции планируют внести в Госдуму 16 марта. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу партии.

ЕГЭ депутаты предлагают заменить государственными экзаменами, которые выпускники будут сдавать по образовательным программам основного образования. Форма, в которой будут проходить испытания, не уточняется, передает "Уралинформбюро".

По мнению законотворцев, для подготовки к ЕГЭ школьникам приходится заниматься с дорогостоящими репетиторами. Некоторым родителям это не по карману.

Отмена же действующей системы позволит определить реальный уровень подготовки выпускников, а не опираться на "сомнительные результаты ЕГЭ". Кроме того, по мнению авторов инициативы, реформа поможет вузам проводить более качественный отбор среди абитуриентов.

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