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Нижневартовцы получили возможность платить за электроэнергию онлайнСегодня в 12:01

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На сайте НЭСКО.

"Нижневартовская энергосбытовая компания" (дочернее предприятие ЭК "Восток") предоставила горожанам услугу дистанционной оплаты ЖКХ картами любых банков.

Для удобства потребителей на главной странице сайта ООО "НЭСКО" (www.nesko-nv.ru) размещен баннер "Оплата услуг ЖКХ". Перейдя по нему, можно воспользоваться системой приема платежей через интернет посредством электронного сервиса банка-партнера АО БАНК "Ермак". Для оплаты электроэнергии и получения информации о задолженности потребителям НЭСКО необходимо ввести лицевой счет абонента и дополнительные данные (номер квартиры, фамилию).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЭК "Восток", оплатить потребленную электроэнергию можно банковской картой в "Личном кабинете" на сайте ООО "НЭСКО", в отделениях почтовой связи, а также в отделениях банков "Ермак", "Открытие", "Приобье", в местном филиале Запсибкомбанка и Нижневартовском отделении Сбербанка РФ №5939.

НЭСКО рекомендует оплачивать потребленную электроэнергию своевременно и в полном объеме. Ведь расчет за потребленный ресурс – залог надежного электроснабжения и стабильной работы энергосистемы.

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