Конкурс прошел впервые.

В канун Дня работников жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской области подвели итоги первого конкурса среди управляющих компаний.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального министерства энергетики и ЖКХ, за победу боролись 18 организаций - из Екатеринбурга, Сухого Лога, Полевского, Богдановича, Березовского, Кировграда, Михайловска, Кушвы, Каменска-Уральского, Новоуральска, Камышлова, Верхнего Дуброво, Ирбита, Серова и Артей.

Жюри оценивало качество услуг, предоставляемых компаниями потребителям, соблюдение прав собственников и творческий потенциал команд.



Фото: УК "Академический"

В итоге звания "Лучшая управляющая компания Свердловской области" удостоились екатеринбургская УК "Академический", обслуживающая население одноименного молодого района, а также управляющая компания "Сухоложская" и Полевская коммунальная компания.