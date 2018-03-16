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УК "Академический" назвали лучшей управляющей компанией Среднего УралаСегодня в 11:18

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Конкурс прошел впервые.

В канун Дня работников жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской области подвели итоги первого конкурса среди управляющих компаний.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального министерства энергетики и ЖКХ, за победу боролись 18 организаций - из Екатеринбурга, Сухого Лога, Полевского, Богдановича, Березовского, Кировграда, Михайловска, Кушвы, Каменска-Уральского, Новоуральска, Камышлова, Верхнего Дуброво, Ирбита, Серова и Артей.

Жюри оценивало качество услуг, предоставляемых компаниями потребителям, соблюдение прав собственников и творческий потенциал команд.


Фото: УК "Академический"

В итоге звания "Лучшая управляющая компания Свердловской области" удостоились екатеринбургская УК "Академический", обслуживающая население одноименного молодого района, а также управляющая компания "Сухоложская" и Полевская коммунальная компания.

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