А пешеходам посоветовали не поднимать голову.

Власти уральской столицы напомнила горожанам, что за сосульки на козырьках балконов отвечают владельцы квартир. Для их ликвидации екатеринбуржцы могут привлекать специализированные организации, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

Очищать карнизы крыш и козырьков самих зданий обязаны владельцы строений и управляющие организации, занимающиеся обслуживанием многоквартирных домов. Очистка крыш должна вестись с соблюдением техники безопасности, а на время работ необходимо устанавливать предупреждающие знаки и ограждения в местах вероятного схода льда и снега.

Проявить бдительность ради своей безопасности нужно и пешеходам. Если сверху слышен подозрительный шум, нельзя останавливаться и поднимать голову, как и бежать. Следует как можно быстрее прижаться к стене - козырек крыши послужит укрытием.