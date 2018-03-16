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Мэрия Екатеринбурга "повесила" балконные сосульки на горожанСегодня в 14:07

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А пешеходам посоветовали не поднимать голову.

Власти уральской столицы напомнила горожанам, что за сосульки на козырьках балконов отвечают владельцы квартир. Для их ликвидации екатеринбуржцы могут привлекать специализированные организации, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

Очищать карнизы крыш и козырьков самих зданий обязаны владельцы строений и управляющие организации, занимающиеся обслуживанием многоквартирных домов. Очистка крыш должна вестись с соблюдением техники безопасности, а на время работ необходимо устанавливать предупреждающие знаки и ограждения в местах вероятного схода льда и снега.

Проявить бдительность ради своей безопасности нужно и пешеходам. Если сверху слышен подозрительный шум, нельзя останавливаться и поднимать голову, как и бежать. Следует как можно быстрее прижаться к стене - козырек крыши послужит укрытием.

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