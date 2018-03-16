МРСК Урала приглашает школьников на всероссийскую олимпиадуСегодня в 15:16
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Победители поедут в "Сириус".
31 марта 2018 года стартует Первая всероссийская олимпиада школьников "Россети" среди учащихся 9 и 10 классов. Ее организует ОАО "МРСК Урала", представляющее Группу компаний "Россети" на Урале и в Прикамье.
К участию приглашаются школьники, обладающие способностями к техническому творчеству и инновационному мышлению, в том числе ученики классов, созданных при поддержке ГК "Россети". В будущем все они, при желании, смогут стать частью команды энергетиков и заниматься разработкой передовых инфраструктурных и технологических проектов, актуальных для электросетевого комплекса.
Олимпиада будет проходить в два этапа. На первом (отборочном) участникам предстоит выполнить теоретические задания по физике, математике и информатике. Набравшие максимальное количество баллов пройдут во второй тур и бонусом получат право участвовать в финальном всероссийском этапе олимпиады школьников "Надежда энергетики".
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОАО "МРСК Урала", первый этап пройдет 31 марта и 1 апреля 2018 года в городах присутствия компании: Екатеринбурге, Челябинске и Перми.
Подать заявку на участие можно на сайте МРСК Урала в разделе "Всероссийская олимпиада школьников "Россети" (http://www.mrsk-ural.ru/events/). После этого перезвонит оператор и назовет место и время проведения испытаний.
На втором этапе олимпиады "Россетей", который пройдет в Екатеринбурге 21 апреля, подросткам предстоит выполнить кейсы по решению прикладных задач в области электроэнергетики.
Победители и призеры получат право участвовать в энергетической проектной смене образовательного центра "Сириус" в Сочи, организуемой ПАО "Россети".
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