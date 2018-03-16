Готовится переиздание Красной книги.

В новой редакции Красной книги Свердловской области могут появиться новые разделы, посвященные моховидным и плауновидным растениям. При этом часть представителей флоры и фауны исключат из списка особо охраняемых: некоторые виды признаны восстановившимися. Так, Обыкновенный еж, летучая мышь Ночница Брандта, Лебедь-шипун, сова Сплюшка могут покинуть Красную книгу. Из растений такая участь "грозит" Спарже лекарственной, Астре альпийской и Цицербите уральской.

Судьбу животных сейчас решает специальная комиссия из ученых и представителей природоохранных учреждений. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Список видов для новой версии книги планируют завершить в апреле. Издание каталога редких животных и растений намечено на конец года.

Красная книга переиздается раз в 10 дней.