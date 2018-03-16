Родился здоровым.

Жительница Серова заразила своего ребенка ВИЧ. Младенец появился на свет здоровым. Однако женщина, не желающая лечиться от вируса, кормила его грудью. К шести месяцам ребенок был инфицирован, сообщает газета "Глобус" со ссылкой на заведующую серовским филиалом областного СПИД-центра Елену Исыпову.

Женщина не принимала терапию во время беременности и отказалась от препаратов после родов. Ее поддержал муж. Семья отказалась от наблюдения у специалистов центра, передает "Уралинформбюро".

В 2018 году в Серове зарегистрировано 4 ребенка с диагнозом ВИЧ. Их матери не наблюдались в женской консультации. За 2017 год специалисты центра выявили 46 женщин с вирусом иммунодефицита. У 20 ВИЧ-положительных серовчанок в прошлом году родились дети. Диагноз подтвердился только у одного из них.