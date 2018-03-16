Из-за ремонта моста.

Транспортный поток по федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень в районе Белоярской заставы и железнодорожной станции Глубокое ограничат почти на три месяца. С 19 марта по 10 июня 2018 года на этом участке дороги введут реверсивное движение и превратят 4 полосы в 3.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Уралуправтодора", ограничение движения связано с ремонтом моста. При этом латать путепровод начали еще в 2017-м, обещая закончить к зиме. Однако до конца декабря водителя стояли в пробках из-за подрядчика, не успевшего по срокам.

Полностью работы на мосту планируется завершить к ноябрю 2018 года.