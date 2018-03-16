В Тюмени назвали победителей второго тура МНТК молодежи ПАО "Транснефть"Сегодня в 15:37
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Теперь их ждет Казань.
14-15 марта 2018 года в Тюмени прошел второй тур секции "Промышленная, пожарная и экологическая безопасность, охрана труда" II (XIV) Международной научно-технической конференции молодежи ПАО "Транснефть" и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти. Его организатором выступило АО "Транснефть – Сибирь", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.
Свои идеи представили 26 молодых специалистов из 15 дочерних предприятий "Транснефти". Конкурсная комиссия высоко оценила уровень работ.
"Деятельность компании "Транснефть" основана на приоритетности жизни и здоровья работников и направлена на применение предупреждающих мер, связанных с минимизацией риска возникновения аварий, на снижение негативного воздействия на окружающую среду, на рациональное использование природных ресурсов. Особое место в этой работе занимает и вовлеченность персонала всех уровней в совершенствование системы управления охраной труда, промышленной безопасности, системой экологического и энергетического менеджмента", - отметил, подводя итоги МНТК, председатель жюри, директор департамента охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности ПАО "Транснефть" Андрей Зайцев.
Представленные на конференции идеи даже те, которые не были отмечены премиями, могут быть полностью или частично применены в деятельности компании. Это позволит повысить надежность и безопасность производства, достичь экономии трудовых и материальных ресурсов, механизировать и автоматизировать производственные процессы.
По решению комиссии победителем стал Андрей Шангин (АО "Транснефть – Сибирь") с работой "Внутренняя очистка сухотрубных участков систем автоматического пожаротушения НПС". Второе место заняла Виктория Щетникова (АО "Транснефть – Западная Сибирь"), представившая доклад "Режимно-технологические мероприятия при сжигании топлива в котлах для улучшения технико-экономических и экологических характеристик".
Победители примут участие в третьем туре МНТК, который пройдет 28-31 мая в Казани на базе АО "Транснефть – Прикамье".
Международная научно-техническая конференция молодежи ПАО "Транснефть" и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти проводится ежегодно. Среди ее целей - поддержка творческой инициативы молодежи, развитие научно-технического потенциала производства и создание инновационных технологий транспорта нефти.
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