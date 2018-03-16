С одобрения властей.

В российских водительских правах может появиться отметка о согласии стать донором органов. Соответствующее предложение ОНФ и фонд "Здоровье" направили в Минздрав России. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе народного фронта.

Вопрос о согласии на посмертное изъятие органов предлагают задавать при выдаче или обновлении прав. Такую поправку общественники предлагают внести в законопроект о донорстве и трансплантации, который сейчас находится на рассмотрении правительства РФ. Документ помимо прочего предполагает создание Федерального регистра доноров органов.

Ежегодно в России требуется около 10 000 органов для пересадки, но выполняется всего порядка 1 500 операций. Как показывают исследования, даже желающие стать донорами, редко доходят до реальных действий и оформляют требуемые бумаги.