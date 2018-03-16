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Екатеринбуржцы с депутатской помощью отбили захват двора под парковкуСегодня в 15:45

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Частной фирмой.

Одной незаконной парковкой может стать меньше в Екатеринбурге. В настоящее время решается вопрос о ликвидации автостоянки, организованной на придомовой территории по адресу Буторина, 26.

Как рассказал "Уралинформбюро" депутат свердловского Заксобрания Евгений Зяблицев, с жалобой на парковку к нему обратилась одна из жительниц дома.

"Печатный дом "Формат", здание которого находится во дворе их дома, организовал на придомовой территории автостоянку для своих машин. Оборудовали ее цепочками и "лягушками". Причем, сделали это самовольно", - пояснил народный избранник.

По его словам, жильцы пытались самостоятельно договориться с компанией, однако представители бизнеса им навстречу не пошли. Чтобы устранить проблему, депутату пришлось обращаться в мэрию уральской столицы: "На адрес выехала комиссия, которая установила нарушения законодательства, а именно самовольный захват земельного участка. Материалы дела горадминистрация передала в прокуратуру".

Помимо ликвидации парковки сейчас решается вопрос о привлечении руководства печатного дома "Формат" к административной ответственности, добавил Зяблицев.

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