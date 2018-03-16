Штрафы вырастут в 5 раз.

Штраф за нарушение правил проезда через железнодорожные пути вырастет до 5 000 рублей. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство РФ, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.

Согласно документу, изменения коснутся статьи 12.10 КоАП "Нарушение правил движения через железнодорожные пути". Сейчас наказание по ней обходятся автомобилистам максимум в 1 000 рублей.

По мнению авторов документа, действующие штрафы несоизмеримы с опасностью, которую влечет несоблюдение ПДД при пересечении железнодорожного полотна, передает "Уралинформбюро".

По данным МВД, в 2016 году произошло 211 столкновений транспортных средств с подвижным составом. Пострадали 108 человек, 31 участник ДТП погиб.