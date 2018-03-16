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К концу президентского срока Путина россияне будут жить дольшеСегодня в 17:10

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А бедность сократится вдвое.

Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания президента Федеральному собранию от 1 марта 2018 года. Список размещен на официальном сайте главы государства.

Он поручил к 2024 году достичь ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет, а к 2030 году – 80. Уровень жизни граждан должен повышаться, их доходы – устойчиво расти, пенсии – увеличиваться быстрее инфляции, а уровень бедности – снизиться вдвое. Ежегодно должны улучшаться жилищные условия 5 миллионов семей.

Президент России поручил принять меры для вхождения экономики страны в число пяти крупнейших экономик мира. Рост отечественной экономики должен опережать мировой.

Правительство РФ на законодательном уровне должно отрегулировать определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, передает "Уралинформбюро".

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