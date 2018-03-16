Готовьте документы.

В уральской столице с 1 апреля 2018 года начнется запись детей в детские загородные и городские лагеря, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Родители смогут подать заявление через портал госуслуг, а также в отделениях МЦУ и МФЦ. Приемные комиссии лагерей начнут работу со 2 апреля.

После подачи заявления его надо будет подтвердить пакетом документов. При наличии льгот родители ребенка должны предоставить соответствующую справку.

Планируется, что летняя оздоровительная компания текущего года охватит порядка 120 тысяч екатеринбургских школьников.